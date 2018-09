VfB Stuttgart gegen RB Leipzig Korkuts unkonventionelle Maßnahmen verpuffen

Von Sebastian Rose 27. September 2018 - 10:16 Uhr

Der Druck im Kessel steigt. Nach vier sieglosen Spielen wollte der VfB in Leipzig endlich den ersten Dreier holen. Dafür griff Tayfun Korkut zu unkonventionellen Maßnahmen. Die Jungs vom Vertikalpass haben für uns das Spiel aus etwas anderer Perspektive zusammengefasst.





Stuttgart - Der VfB-Coach ist bekanntermaßen kein großer Freund der Rotation. Umso erstaunter blickten die Fans auf die Aufstellung gegen Leipzig: Neue Außenverteidiger, neues Mittelfeld und eine neue taktische Formation: Raute statt 4-4-2!

Die mutige Aufstellung schien sich auszuzahlen. Der VfB Stuttgart stand defensiv solide und das Team von Ralf Rangnick hatte in der ersten Hälfte nur wenige Ideen, um daran etwas zu ändern. Doch leider half Keeper Ron-Robert-Zieler unmittelbar vor der Halbzeit tatkräftig mit: Beim Versuch, einen Distanzschuss festzuhalten, der vermutlich neben das Tor gegangen wäre, legte er mustergültig für Orban auf. Dem Stuttgarter Keeper fehlt einfach noch die Konstanz aus der Rückrunde. Hier seine bisherige Saison in der Zusammenfassung:

Es war klar, dass es für den VfB schwer werden würde, das Spiel zu drehen. Doch Tayfun Korkut versuchte es weiter unkonventionell. Mit einem Doppelwechsel in der 54. Minute und einer Umstellung in der Verteidigung. Der eingewechselte Badstuber rückte in die Innenverteidigung, Timo Baumgartl auf die Rechtsverteidigerposition. Hatte Tayfun Korkut nicht mal erwähnt, dass er seine Spieler nur ungern positionsfremd einsetzt?

Leider verpuffte die Umstellung genauso wie die zaghaften Offensivbemühungen der Stuttgarter Mannschaft. Vor der Partie sprach Tayfun Korkut davon, dass man den Leipzigern weh tun möchte. Ungefähr so muss sich das für das Rangnick-Team angefühlt haben.

Nach dem zugegebenermaßen sehr schönen 2:0 durch Augustin war dann endgültig klar: Auch ein Glückstreffer würde dem VfB keinen Punkt mehr bescheren. Und so blieben die Stuttgarter auch im vierten von fünf Spielen ohne eigenen Treffer. Eine erschreckende Bilanz, die es am Samstag zu korrigieren gilt. Gegner dann: der formstarke Tabellendritte aus Bremen. Es wird nicht einfacher.

Mit unserer Serie „VertikalGIF“ wagen wir auch in dieser Saison den etwas anderen Rückblick auf das aktuelle VfB-Spiel. Zusammengestellt wird die Serie von den Bloggern von www.vertikalpass.de , die auch in dieser Saison regelmäßig als Tickerer direkt aus dem Stadion berichten werden.