12 Schiedsrichter Harm Osmers nahm zwei Treffer zurück. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart hat seine Heimserie fortgesetzt und einen weiteren Dreier im Aufstiegsrennen gefeiert. Beim 2:0-Sieg stand Schiedsrichter Harm Osmers des Öfteren im Mittelpunkt. So reagierte das Netz.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist in der 2. Fußball-Bundesliga auf einem guten Weg in Richtung Wiederaufstieg. Gegen Jahn Regensburg feierte die Truppe von Trainer Pellegrino Matarazzo einen 2:0-Erfolg und damit den sechsten Heimsieg in Folge. Nach der 0:2-Niederlage des Hamburger SV im Stadtderby gegen St. Pauli klettert der VfB auf den zweiten Platz.

Die VfB-Fans sind über den wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen natürlich glücklich. Aber so ganz zufrieden ist derweil nicht jeder.

Besonders wurde im Netz natürlich das Traumtor von Daniel Didavi gefeiert. Der Kapitän des VfB erhält im Netz viel Lob für seine Leistung.

Nur wenige Augenblicke nach dem Führungstreffer erzielte Gonzalo Castro mit seinem ersten Saisontor das 2:0. Die Reaktionen:

Vor dem 1:0-Führungstreffer des VfB schoss Marco Grüttner den vermeintlichen Führungstreffer für die Gäste aus Regensburg. Doch das Tor wurde aberkannt. Grüttner soll VfB-Keeper Gregor Kobel unfair attackiert haben. Auch ein Tor von VfB-Spieler Orel Mangala war in der ersten Halbzeit vom Schiedsrichter aberkannt worden. VfB-Akteur Atakan Karazor hatte Max Besuschkow im Strafraum umgerissen.

Die beiden aberkannten Treffer sorgten auf Twitter für jeden Menge Gesprächsstoff.

Und hier die Reaktionen zum vermeintlichen Treffer von Mangala: