Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat das nächste Heimspiel verloren. Diesmal mit 0:1 gegen Holstein Kiel. Bereits vor der Länderspielpause hatte die Mannschaft von Tim Walter völlig unerwartet mit 1:2 gegen den SV Wehen Wiesbaden den Kürzeren gezogen.

Mit Holstein Kiel unterlagen die Weiß-Roten somit erneut einer Mannschaft aus dem unteren Zweitliga-Tabellenbereich. Entsprechend war das Niveau der Partie, was sich an den Noten der VfB-Fußballer zeigt. In der zweiten Hälfte sorgte Lee in der 55. Minute für das Tor des Tages – nur zwei Minuten zuvor war Holger Badstuber wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

