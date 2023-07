21 Gegen die Hertha muss sich der VfB mit einem Unentschieden begnügen. Foto: Baumann

Beim 1:1 gegen Hertha BSC lässt der VfB Stuttgart unnötig Punkte liegen. Nun steht der Aufsteiger auch sportlich vor wegweisenden Wochen.









Stuttgart - Sportdirektor Sven Mislintat war mit sich, Mannschaft und Trainerteam im Reinen, als er am Sonntag auf dem Clubgelände aufschlug. „Ich hätte auch ausschlafen können“, sagte er mit Blick auf die seiner Meinung nach zutreffende Spielanalyse von Pellegrino Matarazzo nach dem 1:1 gegen Hertha BSC. Quintessenz von Trainer und Sportchef des VfB Stuttgart: Den Gegner über weite Strecken beherrscht, zu wenig Tore gemacht, gut verteidigt, kurz vor Schluss ein blödes Tor bekommen. Am Ende nicht viel passiert, die Berliner auf Distanz gehalten. Alles gut also?