1 Matthias Ostrzolek von Hannover 96 hat sich offenbar schwer verletzt. Foto: dpa

Der VfB Stuttgart empfängt an diesem Sonntag Hannover 96 zum Kellerduell in der Fußball-Bundesliga. In unserem großen Spieltagsblog bilden wir die Partie multimedial ab – bis zum Abpfiff.

Stuttgart - Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an diesem Sonntag in Stuttgart das Kellerduell des Spieltags an. Tabellen-16. gegen Vorletzter, VfB gegen Hannover 96, die zwei schlechtesten Abwehrreihen der Liga treffen aufeinander (15.30 Uhr, Liveticker).

• Nicolas Gonzalez muss noch ein Spiel aussetzen

• Setzt Weinzierl auf die Elf vom Bremen-Spiel?

• Timo Baumgartl fällt auch gegen Hannover aus

Wir berichten mit einem Spieltagsblog von Donnerstag an multimedial über die Partie. Neuigkeiten, Personalien, Videos, Stimmen und Bilder – bis zum Abpfiff halten wir Sie über alles Wichtige und Wissenswerte rund um das Spiel auf dem Laufenden.