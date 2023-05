1 In England entschied Luton Town in diesem Jahr die Zweitliga-Playoffs für sich und feierte im Wembley-Stadion Foto:

Relegation, so lehrt es der Lateiner, bedeutet im Wortsinn „Verbannung, Ausschluss“. Es geht also darum, jemanden loszuwerden. Im deutschen Profifußball also den jeweils Tabellen-16. der ersten beiden Ligen. In der Bundesliga-Relegation tritt bekanntlich der VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV an, das Hinspiel steigt an diesem Donnerstag (20.45 Uhr). Eine Etage tiefer duellieren sich Arminia Bielefeld und der SV Wehen Wiesbaden um den letzten freien Platz in der zweiten Liga.