10 Viel Kampf, viel Krampf, wenig Glanz: Waldemar Anton (li.) gegen den Mainzer Leandro Barreiro. In unserer Bildergalerie blicken wir noch einmal auf das Spiel zurück. Foto: Baumann

Im ersten Spiel unter Bruno Labbadia legt der VfB Stuttgart einen defensiv soliden, ansonsten aber uninspirierten Auftritt hin. Das reicht zwar für ein 1:1 gegen Mainz 05, genügt aber keinen höheren Anforderungen, die in dieser Woche gleich zweimal auf den VfB zukommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Begriff „Grundtugenden“ taucht in keinem Fußballlexikon auf. Aber natürlich weiß jeder, der sich ein wenig mit der Materie beschäftigt, was damit gemeint ist. Insbesondere in Deutschland genießen sie noch immer einen hohen Stellenwert, die Grundtugenden. Also: Einsatzbereitschaft, Widerstandsfähigkeit, Körperlichkeit. Das, was im Prinzip jeder zu leisten im Stande ist.