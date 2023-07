6 Rudi Entenmann im direkten Duell mit Pelé – weitere Fotos des Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Santos im Juni 1963 finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann/Erich Baumann

Der Weltstar gastierte 1963 mit dem FC Santos im Neckarstadion und traf dort auf Rudi Entenmann. Der frühere VfB-Profi erinnert sich an die knappe Niederlage, seine ungewöhnliche Taktik und einen feinen Menschen.









Die Fußballwelt trauert um Pelé. In Erinnerung bleiben werden seine drei WM-Triumphe mit Brasilien, die Tore, Tricks und Titel. Er hat in seiner einmaligen Karriere so viel und so oft gewonnen, dass für ihn der 8. Juni 1963 kein besonderes Datum war. Rudi Entenmann wird diesen Tag nie vergessen. „In meinem Fußballer-Leben“, sagt der Ex-Profi des VfB Stuttgart, „ist dieses Spiel der absolute Höhepunkt gewesen.“ Weil es gegen den Größten ging.