Nah dran am großen Meister

1 Der VfB Stuttgart bringt den großen FC Bayern beinahe zu Fall. Hier stoppt Borna Sosa (rechts) den Münchner Thomas Müller. Foto: Bauman

Taktisch variabel gespielt und couragiert gegen den Champions-League-Sieger aufgetreten – so hat sich der VfB Stuttgart beim 1:3 gegen den FC Bayern präsentiert. Der Aufsteiger befindet sich auf dem richtigen Weg, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina im „Nachschuss“.









Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat gemessen am Gegner ein starkes Spiel abgeliefert. Denn der Aufsteiger hat mit seiner jungen Mannschaft den FC Bayern nicht nur geärgert, er war beim 1:3 in der Mercedes-Benz-Arena nah dran am deutschen Fußball-Rekordmeister und stand sogar kurz vor einer Überraschung. Die Münchner gewannen die Bundesligabegegnung aufgrund ihrer individueller Klasse, die kompaktere Mannschaftsleistung lieferte jedoch das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo ab.