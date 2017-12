VfB Stuttgart gegen FC Bayern München Mit dieser Aufstellung überrascht Hannes Wolf

Von Carlos Ubina 16. Dezember 2017 - 14:34 Uhr

Der VfB Stuttgart empfängt am Samstagnachmittag den FC Bayern München zum Südderby. Mit welcher Aufstellung Hannes Wolf beginnt, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.





Stuttgart - Der FC Bayern kommt - und der VfB-Trainer Hannes Wolf wartet personell mit einer Überraschung auf. Er lässt Emiliano Insua auf der Bank. Für den argentinischen Linksverteidiger ist das ein Schlag, denn er rechnet sich WM-Chancen aus und will sich gerade in so einem Spiel präsentieren.

Für Insua rückt Dennis Aogo in die Startelf. Vermutlich, weil der frühere Schalker schneller ist als Insua und die Stuttgarter beide Flügel dicht machen müssen. Im Angriff erhält Simon Terodde eine neue Chance, da Anastasios Donis sowie Daniel Ginczek verletzt ausfallen.

Die Offensivkräfte Takuma Asano und Josip Brekalo sitzen auf der Bank. Dafür steht Chadrac Akolo trotz Rippenprellung im Team. Mit dieser Formation will der VfB darum kämpfen, die Vorrunde in der Fußball-Bundesliga ordentlich abzuschließen.

