Kein Grund, in Depressionen zu verfallen

18 Robert Lewandowski und der FC Bayern fertigen den VfB mit Torhüter Müller eiskalt ab. Foto: dpa/Tom Weller

Das 0:5 gegen den FC Bayern mag sich für den VfB Stuttgart und seine Fans schrecklich anfühlen. Solche Spiele passieren aber – und sollten nicht überbewertet werden, findet Sportredakteur Gregor Preiss.









Stuttgart - Irgendwie lag was in der Luft vor dem Spiel. Die Bayern, in dieser Saison bisweilen seltsam anfällig vor allem gegen schwächere Gegner, dazu mit reichlich Verletzten im Gepäck. Auf der anderen Seite der wieder erstarkte VfB Stuttgart. Mit seinem ersten Auswärtssieg im Rücken würde er die Großkopferten von der Isar diesmal doch bestimmt ärgern können.