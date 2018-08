VfB Stuttgart gegen FC Bayern München 18 Mal jubelten die Roten

Von cs/hele 28. August 2018 - 14:18 Uhr

VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München - da war oft viel los. Meist jedoch mit dem besseren Ende für den Rekordmeister. Wir erinnern an einige unvergessliche VfB-Erfolge.





Stuttgart - Der Südschlager steht an: Am Samstag um 18.30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart den FC Bayern München. Zum exakt 101. Mal stehen sich die beiden Klubs in der Fußball-Bundesliga gegenüber.

Von Stuttgart aus betrachtet hat der Südgipfel die Koordinaten 18-20-62, wobei die erste Zahl für die Siege der Roten steht. 20 Mal trennte man sich unentschieden, in 62 Spielen gewannen die Münchner.

Duell am zweiten Bundesliga-Spieltag

Oft will es der Spielplan so, dass die beiden Vereine am 17. respektive 34. Bundesliga-Spieltag aufeinander treffen - nicht aber in dieser Saison. Bereits am zweiten Spieltag empfangen die Schwaben den Rekordmeister in der heimischen Mercedes-Benz Arena.

In unserer Bildergalerie erinnern wir an unvergessliche VfB-Erfolge gegen den FC Bayern München.