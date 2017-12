VfB Stuttgart gegen FC Bayern München 17 Mal jubelten die Roten

Von cs/hele 14. Dezember 2017 - 14:29 Uhr

Stuttgart gegen München - da war oft viel los. Meist jedoch mit dem besseren Ende für die Bayern. Wir haben die Bilder einiger VfB-Erfolge.





Stuttgart - Das Derby des Südens steht an: Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart den FC Bayern München. Zum 99. Mal stehen sich die beiden Klubs in der Fußball-Bundesliga gegenüber.

Von Stuttgart aus betrachtet hat der Südgipfel die Koordinaten 17-20-61, wobei die erste Zahl für die Siege der Roten steht. 20 Mal trennte man sich unentschieden, in 61 Spielen gewannen die Münchner.

Wieder einmal ein Duell vor Weihnachten

Immer wieder will es der Spielplan so, dass die beiden Vereine am 17. Bundesliga-Spieltag aufeinander treffen - so auch in dieser Saison. Im Gegenzug müssen die Schwaben zum wiederholten Mal am letzten Spieltag in den Freistaat reisen.

