Mit einem hart erkämpften 2:1 hat der VfB Stuttgart den FC Augsburg niedergerungen. Dabei sah es phasenweise danach aus, als würden die bekannten Probleme der Weiß-Roten auch diese Begegnung entscheiden – zuungunsten des VfB Stuttgart. Wir haben die Reaktionen im Netz zum Spiel gesammelt.

Nach den durchwachsenen Leistungen in den vergangen Spielen lagen bei den Fans im Vorfeld die Nerven blank. Und manch einer mochte vor dem Spiel gar nicht mehr an einen Sieg glauben.

Dieser Twitterer war bereit, für einen Sieg einiges hinzunehmen.

Zunächst kassiert der VfB Stuttgart aber das 0:1 – nach einer mehr als schwachen Abwehrleistung.

Anschließend gibt es aus Sicht der VfB-Fans wieder Anlass, auf den Schiedsrichter zu schimpfen.

Zur Halbzeit lautet das augenzwinkernde Fazit: Business as usual.

In der zweiten Halbzeit tut sich der VfB Stuttgart enorm schwer, eine Weile liegt das 1:2 in der Luft. Doch dann fangen sich die Weiß-Roten – und machen ordentlich Druck. Doch ein Tor will einfach nicht fallen.

Aber schließlich fällt doch noch in der Nachspielzeit das erlösende 2:1.

Gewohnt humorvoll hat das Comedy-Portal Wumms auf Instagram die Erleichterung der VfB-Fans eingefangen – und machte sich zunutze, dass ein Teil der Mercedes-Benz-Arena zurzeit eine Baustelle ist.

Letztlich zahlte es sich aus, dass sich die Gastgeber in der Schlussphase der Partie noch einmal richtig ins Zeug legten. Auch wenn sie viele Chancen brauchten, hat der VfB Stuttgart an diesem Samstag einen sehr wichtigen Heimsieg eingefahren.