Schaulaufen auf der VfB-Tribüne mit Andreas Rettig, Thomas Schneider, Joachim Löw (v.li.). In unserer Bildergalerie blicken wir auf das Spiel gegen Augsburg zurück.

Rund um das 2:1 gegen den FC Augsburg beherrschen wieder jede Menge nichtsportliche Themen das Geschehen rund um den VfB. Das hatte auch etwas mit den Gästen auf der Tribüne zu tun.









Die Fußball-Bundesliga trägt nicht umsonst seit 1963 den Beinamen „Zirkus“. Seit jeher liefert sie Woche für Woche Stoff für beste Unterhaltung, Nervenkitzel und Drama. Die größte Manege stand an diesem Wochenende mal wieder in Stuttgart, wo der VfB durch ein furioses Finale den FC Augsburg mit 2:1 (1:1) in die Knie zwang. Turbulent ging es aber nicht nur auf dem Platz zu. Sondern genauso abseits.