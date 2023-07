11 Marc Oliver Kempf vom VfB Stuttgart im Einsatz gegen Eintracht Frankfurt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt zwar einen Vorsprung verspielt, doch der Aufsteiger lernt weiter dazu, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina im Spieltagskommentar „Nachschuss“.









Stuttgart - Der VfB Stuttgart bleibt mutig und sich treu. Er spielt nach vorne und er macht seinen Fans in dieser Saison weiter Spaß. Gegen Eintracht Frankfurt bot die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo eine Vollgasvorstellung in einem temporeichen Spiel. 2:0 führte der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga zur Pause. Das war stark und effektiv. 2:2 hieß es am Ende. Ein Ergebnis, mit dem beide Teams gut leben können – wenn auch aus verschiedenen Gründen.