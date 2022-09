19 Der VfB Stuttgart hat gegen Eintracht Frankfurt verloren. Foto: dpa/Marijan Murat

Nach dem 1:3 des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.















Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfing der VfB Stuttgart das Team von Eintracht Frankfurt. Die Partie gegen den amtierenden Europa-League-Sieger wurde für Fans und Verantwortliche der Weiß-Roten zu einer großen Enttäuschung. Mit 1:3 unterlag das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo – und bleibt somit weiterhin in dieser Saison sieglos. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: „Wir sind mit der Leistung und dem Ergebnis nicht zufrieden. Drei Standardgegentore zu kriegen, tut weh. Nach dem 0:2 war der Stecker irgendwie gezogen. Ich hätte mir mehr Kraft und Energie zum Schluss gewünscht. Wir waren nicht fokussiert genug, um ein Bundesligaspiel zu gewinnen.“

SGE-Coach Oliver Glasner: „Ich bin sehr zufrieden mit unserem Auftritt. Die Mannschaft hat all das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Sie hat eine unglaublich gute Mentalität gezeigt und sehr leidenschaftlich gespielt. Die Jungs haben alles reingeworfen. Großes Kompliment, weil ich weiß, was sie die letzten zwei Wochen geleistet haben.“

VfB-Abwehrchef Waldemar Anton: „In der ersten Hälfte hat unsere Passgenauigkeit gefehlt. Die zweiten Bälle waren nicht bei uns – und wir fangen ein Standardgegentor. In der zweiten Halbzeit bekommen wir in unserer besseren Phase das 0:2 durch einen abgefälschten Freistoß. Danach ist es schwierig, gegen einen Champions-League-Teilnehmer zurückzukommen. Heute hat vieles bei uns gefehlt.“

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: „Drei Gegentore nach Standards sind viel zu viel. Das zweite Tor hat uns ein bisschen den Stecker gezogen.“

