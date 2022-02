1 Silas Katompa Mvumpa bekam von Pellegrino Matarazzo quasi eine Startelfgarantie. In der Bildergalerie haben wir die voraussichtliche Startelf des VfB für Sie zusammengestellt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart empfängt am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt. Trainer Pellegrino Matarazzo setzt dabei auf einen Akteur, der erstmals seit knapp einem Jahr wieder in der Startelf stehen wird.















Stuttgart - Der VfB Stuttgart startet an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) mit einem Traditionsduell in die restlichen 14 Bundesligaspiele. Die Eintracht aus Frankfurt macht ihre Aufwartung. Beim VfB hofft man, dass man den Impuls des Kurztrainingslagers mitnehmen kann. In Marbella wurden Defizite aufgearbeitet. „Wir haben letzte Woche die Spieler über die Grenzen gebracht. Einfach um zu verdeutlichen, was noch nötig ist, um unsere Ziele zu erreichen. Ich habe ein gutes Gefühl diese Woche im Training, die Mannschaft arbeitet sehr fokussiert“, sagt Trainer Pellegrino Matarazzo.

Und greift vor der Begegnung zu einer eher ungewöhnlichen Maßnahme. „Silas traue ich 60 Minuten zu. Wenn alles normal läuft gibt es eine gute Möglichkeit, dass er auch auf dem Platz steht“, stellt er dem Kongolesen quasi eine Startelfgarantie aus. Es wäre der erste Einsatz von Beginn an für Katompa Mvumpa seit dem 21. März 2021, als er sich im Auswärtsspiel bei den Bayern das Kreuzband riss.

Eine andere Offensivkraft muss sich dafür gedulden. Neuzugang Tiago Tomás wird im Kader sein, aber nicht von Beginn an auflaufen. „Er macht einen guten Eindruck und ist sehr zielstrebig. Tiago ist sehr aufgeschlossen und herzlich. Er spricht sehr gut Englisch, deshalb ist die Kommunikation kein Problem. Er wurde von der Mannschaft sehr gut aufgenommen“, bilanziert Matarazzo die erste VfB-Woche des Portugiesen, der bis Juni 2023 von Sporting Lissabon ausgeliehen ist.

Offen ist noch, ob Vielflieger und Kapitän Wataru Endo auch gegen die Eintracht startet. Der Japaner, mittlerweile auch Spielführer der japanischen Nationalelf, ist erst seit Donnerstag in Stuttgart zurück. Mit den „Blue Samurai“ feierte er zwei 2:0-Siege gegen China und Saudi-Arabien in der WM-Qualifikation. „Ich werde mit ihm sprechen und schauen, wie er sich fühlt. Dann entscheiden wir, ob er eine Pause benötigt“, so Matarazzo.

