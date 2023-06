1 Die TSG Balingen hat sich durch den Gewinn des WFV-Pokals für die erste Runde im DFB-Pokal qualifiziert. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf die TSG Balingen. Wer ist der Kontrahent? Was macht ihn stark? Und was für den VfB so besonders?









Eigentlich hat er mit diesem Spiel ja nur am Rande etwas zu tun. Doch gehörte Nico Willig zu den Ersten, die Eugen Straubinger am Sonntagabend anrief – als feststand, dass die TSG Balingen in der ersten Runde des DFB-Pokals den VfB Stuttgart empfangen wird.