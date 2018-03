VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV Reicht es für Einsatz von Timo Baumgartl?

Von red/dpa 28. März 2018 - 13:10 Uhr

Der VfB Stuttgart hofft auf den Einsatz von Timo Baumgartl gegen den Hamburger SV. Foto: Pressefoto Baumann

Wenige Tage vor dem Spiel gegen den HSV ist noch unklar, ob VfB-Abwehrspieler Timo Baumgartl einsatzbereit ist. Andere zuletzt angeschlagene Spieler haben hingegen positive Rückmeldung gegeben.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hofft auf einen Einsatz von Abwehrspieler Timo Baumgartl im Spiel am Samstag gegen den Hamburger SV. „Er ist gestern mit einem guten Gefühl aus dem Training raus. Da müssen wir von Tag zu Tag schauen, wie es sich bis zum Wochenende entwickelt“, sagte Trainer Tayfun Korkut am Mittwoch. Der Innenverteidiger des schwäbischen Fußball-Bundesligisten hatte zuletzt wegen einer leichten Gehirnerschütterung gefehlt und am Dienstag eine individuelle Einheit absolviert.

Bei den zuletzt angeschlagenen Dennis Aogo und Holger Badstuber sei „alles im grünen Bereich“, sagte Korkut. Auch die sieben VfB-Profis, die auf Länderspielreise waren, hätten positive Rückmeldungen gegeben. „Da haben wir nichts dabei, was uns beunruhigt“, sagte der Coach. Seine Verteidigung muss er allerdings umbauen, weil Andreas Beck gelbgesperrt fehlen wird.

Der Liveticker aus der Pressekonferenz zum Nachlesen

Gegen den Tabellenletzten will der VfB seine Erfolgsserie unter Korkut auf acht Bundesliga-Spiele ohne Niederlage ausbauen. „Jeder denkt, dass man sie leicht schlägt, das macht sie gefährlich. Die Gefahr ist, dass man denkt, die sind ja schon weg“, sagte Korkut.