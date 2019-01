VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05 Liveblog: Ozan Kabak nicht im VfB-Kader

Von red 19. Januar 2019 - 12:38 Uhr

Der VfB Stuttgart wird gegen den 1. FSV Mainz 05 ohne Ozan Kabak auskommen müssen. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart steht vor dem Rückrundenstart gegen den 1. FSV Mainz 05. Wir begleiten den Spieltag in einem Liveblog.

Stuttgart - Die Winterpause ist beendet, der Ball rollt wieder in der Bundesliga. Für den VfB Stuttgart steht das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 an (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker). Ein Kellerduell, das richtungsweisenden Charakter haben kann für die kommenden Wochen.

Wir begleiten den Spieltag rund um die VfB-Partie in gewohnter Manier mit eine Liveblog. Was passiert vor der Partie? Wie gestaltet sich die Situation auf den Straßen und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln? Was meldet die Polizei, was planen die Fans? Wir halten Sie von 10 Uhr an auf dem Laufenden.