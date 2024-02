Am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gegen das Team des 1. FC Köln gespielt. Der VfB war teils drückend überlegen, konnte dies aber nicht in wirklich zwingende Tormöglichkeiten ummünzen. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir sind enttäuscht über das Ergebnis. Wir hatten uns mehr ausgerechnet. In der erste Halbzeit hat uns Handlungsschnelligkeit und Gier gefehlt. Das Tor hätte uns befreien und beflügeln sollen. Das hat es nicht. Danach hat uns Klarheit und Schärfe gefehlt, das Spiel gänzlich auf unsere Seite zu ziehen. Das Gegentor ist sehr ärgerlich, wieder einmal ein Eckball. Das ist nicht einfach zu verteidigen, klar. Aber danach konnten wir keine richtige Druckphase mehr aufbauen, das wiegt schwerer. Köln hat ein echt gutes Spiel gemacht, auch wenn sie von unseren einfach verlorenen Bällen profitiert haben. Das müssen wir heute einfach akzeptieren. Wer weiß, was der Punkt am Ende wert ist.“

Effzeh-Trainer Timo Schulz: „Für uns ist das ein gewonnener Punkt. Wir wussten, dass uns ein sehr spielstarker Gegner erwartet, der VfB hat das auch 96 Minuten gut auf den Platz gebracht. Heute war eine gute Abwehrarbeit gefragt und das haben die Jungs geliefert. Den Punkt nehmen wir gern mit nach Köln.“

VfB-Spieler Angelo Stiller: „Am Anfang hat alles geklappt, was wir uns vorgenommen haben. Nach dem 1:0 haben wir zu leichte Fehler gemacht und haben die Kölner ins Spiel kommen lassen. Wir wussten, dass Köln schon was kann. Aber wir haben es ihnen zu einfach gemacht. Schon gegen Leverkusen im Pokal haben wir so ein Tor kassiert und nichts daraus gelernt. Wir haben heute zu langsam und nicht zwingend genug gespielt. So macht man den Gegner stark. Schlussendlich haben wir heute zwei Punkte verloren.“

Effzeh-Spieler Jeff Chabot: „Es war sehr körperbetont, das Aufeinandertreffen mit Serhou Guirassy. Es macht großen Spaß, sich mit solchen Spielern zu messen. Jeder Punkt ist wichtig. So geht Abstiegskampf. Genau so müssen wir nächste Woche weitermachen.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Wir müssen heute mit dem Punkt leben. Im Offensivspiel hat uns etwas die Konzentration gefehlt, es gab kleinere Abspielfehler. Es waren keine einfachen drei Spiele gegen die letzten drei Teams in der Tabelle. Dass wir da sieben Punkte geholt haben ist absolut in Ordnung. “

