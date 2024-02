11 Angelo Stiller (vorne) und der VfB Stuttgart sind gegen den 1. FC Köln ein wenig aus dem Tritt geraten. Foto: Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart sieht sich längst bereit für hohe Ziele. Ein 1:1 im Heimspiel gegen den 1. FC Köln wird da schnell als Rückschlag gewertet. Was das für die restlichen elf Spiele dieser Saison bedeutet.











Link kopiert



Das Problem liegt ja im Grunde schon in der Bezeichnung des Ergebnisses: Unentschieden – wie soll man dazu also eine klare Meinung haben? Fragte sich am frühen Samstagabend wohl auch Sebastian Hoeneß.