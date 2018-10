VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund Verheerende Noten für die VfB-Spieler

Von red 22. Oktober 2018 - 12:43 Uhr

Das Auftaktspiel von Trainer Markus Weinzierl endete in einer krachenden 0:4-Niederlage des VfB gegen Borussia Dortmund. Ähnlich deutlich fielen die Noten für die Roten aus.





Stuttgart - Wenn man 0:4 verliert und einen vor allem in der ersten Halbzeit indisponierten Auftritt zeigt wie der VfB Stuttgart am vergangenen Samstag gegen Borussia Dortmund, dann fallen die Noten für die Roten auch entsprechend aus. Die vergibt unsere Redaktion nach jedem Spiel und auch die Nutzer haben im Nachgang jeder VfB-Partie über 36 Stunden die Gelegenheit, per Mausklick eine Bewertung abzugeben.

Gleich acht Akteure wurden dabei von ihnen teils deutlich schlechter bewertet als von unserer Redaktion. Die größte Diskrepanz findet sich bei Chadrac Akolo (Redaktion 3; Nutzer 4,1), Erik Thommy (3; 3,9), Holger Badstuber (3; 3,8), Christian Gentner (4; 4,7) und Timo Baumgartl (3; 3,6). Auch Gonzalo Castro (5; 5,2) kommt alles andere als gut weg. Mit Ron-Robert Zieler, Benjamin Pavard und Pablo Maffeo wurden nur drei VfB-Stars von den Nutzern besser bewertet.

Alle Bewertungen finden Sie hier. Die Einzelkritik unserer Redaktion haben wir in der Bildergalerie noch einmal zusammengefasst.