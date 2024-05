9 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf dem Podest bei den Vorsängern in der Cannstatter Kurve. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat sein Versprechen wahr gemacht und ist zu den Fans auf den Zaun gestiegen nach dem spektakulären 3:1-Sieg gegen die Bayern im Südgipfel. Wir haben die Rede im Wortlaut.











Lange hatte er sich geziert. Doch nun hat Sebastian Hoeneß sein Verprechen an die Fans wahr gemacht. Der Trainer des VfB hatte abgewartet, bis die Qualifikation zur Champions League in trockenen Tüchern war und als Sahnehäubchen auch noch der 3:1(1:1)-Heimsieg gegen den FC Bayern im Südgipfel obendrauf kam. Dann hielt er Wort. „Ich komme erst auf den Zaun, wenn wir etwa erreicht haben“, sagte er einst kurz vor der Winterpause im vergangenen Jahr. Am Samstag war es soweit.