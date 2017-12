VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen Bender trifft den VfB ins Herz

Von pma 08. Dezember 2017 - 22:13 Uhr

Zum Auftakt des 15. Spieltags in der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen. Wir tickern live aus der Arena.





Stuttgart - Beim VfB Stuttgart ist man nach den beiden mäßigen Auswärtsspielen gegen Hannover (1:1) und Bremen (0:1) bestrebt, wieder besser in die Spur zu finden. Trainer Hannes Wolf fordert von seiner Mannschaft den absoluten Fokus. Kein öffentliches Training, selbst am Spieltag an diesem Freitag bittet er seine Truppe noch einmal auf den Trainingsplatz. Das Ziel ist klar: die Heimserie ausbauen. Zuhause ist der Klub in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen. „Die Serie wollen wir halten“, gibt Wolf die Marschrichtung aus vor dem Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen.

Doch die Werkself ist ihrerseits gut drauf. Seit neun Spielen ungeschlagen, zweitbester Angriff der Liga, mit Kevin Volland trifft einer der Stürmer fast wie am Fließband. Keine leichte Aufgabe für die Schwaben. Wir sind live in der fast ausverkauften Arena dabei und tickern die Begegnung live ab 20.30 Uhr.