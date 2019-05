Liveblog zur Relegation: Wie geht Nico Willig das Hinspiel an?

1 Nico Willig und der VfB Stuttgart wollen in der Relegation gegen den 1. FC Union Berlin den Klassenverbleib sichern. Foto: Pressefoto Baumann

Wir begleiten die Relegation des VfB Stuttgart mit einem Liveblog. Bis zum Abpfiff des Rückspiels beim 1. FC Union Berlin halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat die reguläre Bundesliga-Spielzeit auf dem 16. Tabellenplatz abgeschlossen und hofft nun, den Klassenverbleib über den Umweg der Relegation zu sichern. In zwei Spielen (Donnerstag und Montag, jeweils 20.30 Uhr, Liveticker) geht es dabei gegen den 1. FC Union Berlin, den Drittplatzierten der zweiten Liga.

• Hinspiel findet in Stuttgart statt

• Übertragungen nicht im Free-TV

• Steven Zuber wieder im Training

Wir begleiten die VfB-Woche in einem multimedialen Spieltagsblog. Den Anfang macht die Pressekonferenz am Dienstag, bei der Interimstrainer Nico Willig den Medienvertretern für Fragen im Vorfeld des Spiels zur Verfügung steht. Los geht es von 14 Uhr an.