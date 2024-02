VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Der Trainer Sebastian Hoeneß blickt optimistisch auf das nächste Spiel des VfB Stuttgart – es geht gegen den 1. FC Köln. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB-Trainer will mit seiner Mannschaft im Heimspiel gegen die Kölner im Angriff viel Wucht entwickeln. Wir blicken auf die mögliche Startelf.











Für den VfB Stuttgart steht die dritte Begegnung mit einem Abstiegskandidaten hintereinander an. Diesmal ist es der 1. FC Köln, der am Samstag (15.30 Uhr) in die MHP-Arena kommt. „Es hat sich gezeigt, dass es keine Koketterie war, wenn wir zuvor betont haben: Es sind schwierige Spiele“, sagt der Trainer Sebastian Hoeneß. Dennoch wurde gegen den FSV Mainz 05 und Darmstadt 98 gewonnen, und nun besteht gegen die Gäste aus dem Rheinland die Chance, in der Fußball-Bundesliga den fünften Sieg in Folge einzufahren.