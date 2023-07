Von Liga eins in Liga vier – was Jana Beuschlein mit dem VfB vorhat

10 Jana Beuschlein beim ersten Training mit den VfB-Frauen Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart will mit seinem Frauenteam endlich den Weg nach oben antreten. Teil der Mission Aufstieg ist auch Jana Beuschlein. Warum kommt die 27-Jährige aus der Bundesliga in die vierte Liga? Wir haben mit ihr gesprochen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











So ganz genau weiß Jana Beuschlein am Mittwochabend ja noch nicht, was da sportlich auf sie zukommt. Und das ist ja auch kein Wunder. Die 27-jährige Fußballerin ist neu beim VfB. Und sie ist neu in der Oberliga. „Es ist“, sagte sie, „ein riesiger Schritt.“