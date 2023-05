Gegen Borussia Dortmund fehlt es an Effektivität vor dem Tor

Omar Marmoush hebt den Ball über BVB-Keeper Gregor Kobel, allerdings auch knapp übers Tor.

Gegen Borussia Dortmund war für den Viertletzten viel mehr drin als eine 0:2-Heimniederlage, doch der VfB vergab selbst beste Chancen. Nun folgen die Wochen der Wahrheit.









Nach dem Abpfiff nahmen die VfB-Profis im richtigen Moment noch einmal Tempo auf – und verschwanden in den Katakomben, ehe sich der letzte Regenschauer des Abends über der Arena entlud. So vermieden sie es, wie begossene Pudel vor den Fans stehen zu müssen. Gefühlt haben sie sich trotzdem exakt so.