Tomtom-Verkehrsanalyse Stauhauptstadt Stuttgart – das war einmal

Im aktuellen Ranking von Tomtom liegt Stuttgart an sechster Stelle. Die Häufigkeit und Länge von Staus ist unverändert gegenüber dem Vorjahr. Am Donnerstag ab 16 Uhr ist die Verkehrsbelastung am höchsten. Was können Autofahrer tun?