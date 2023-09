12 Enzo Millot (re.) war gegen den SC Freiburg noch Einwechselspieler, nun könnte er wieder von Beginn an spielen. Unsere Bildergalerie zeigt die voraussichtliche Startformation des VfB in Mainz. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart tritt an diesem Samstag beim 1. FSV Mainz 05 an. Der Trainer Sebastian Hoeneß muss auf Woo-yeong Jeong verzichten. Wer ersetzt den Südkoreaner? Wir haben die voraussichtliche Startformation.











Link kopiert



Die Ausgangslage könnte schlechter sein am vierten Spieltag dieser neuen Bundesligasaison. Der VfB Stuttgart hat bereits sechs Punkte auf dem Konto – und hat nun die Chance, den Start in die Runde noch zu veredeln. Erst mit dem Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker), dann mit dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 (Freitag, 20.30 Uhr). An das Duell mit dem Aufsteiger denkt im weiß-roten Tross aber noch niemand.