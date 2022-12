19 Der VfB-Trainer Bruno Labbadia (re.) gibt seinen Spielern viel Input – am 29. Dezember geht es weiter. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart nimmt nach einer kurzen Weihnachtspause am 29. Dezember das Training wieder auf und reist bald nach Marbella. Wie halten es die anderen Bundesligisten? Wir haben den Überblick.















So langsam, aber sicher, spielt die Fußball-Bundesliga wieder im alten Takt. Nach der ungewöhnlichen WM-Pause nach dem 13. November starten die Clubs in diesen Tagen nach und nach in die unmittelbare Vorbereitung auf den Rest der Saison. Am 20. Januar geht es mit dem 16. Spieltag weiter. Der VfB Stuttgart trifft am 21. Januar auf den 1. FSV Mainz 05.

Wie so oft wählen die sportlich Verantwortlichen der 18 Vereine dabei unterschiedliche Ansätze. Die neue Situation mit einer Weltmeisterschaft im November und Dezember bot ja auch einige Varianten. Manche Clubs absolvierten PR-Reisen und machten dann eine Pause. Andere trainierten weiter, um dann seit Anfang Dezember zu pausieren.

Im Januar ähnelt sich das Programm nun wieder. Die meisten Teams reisen (noch einmal) in ein Trainingslager. Aber auch hier gibt es Ausnahmen.

Welche das sind? Wie das Programm der Vereine aussieht? Welche Testspiele anstehen? Wir haben in unserer Bildergalerie einen Überblick zusammengestellt.