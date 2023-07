7 Der langjährige Bundestrainer Joachim Löw (rechts, neben dem heutigen DFB-Sportdirektor Rudi Völler) ist Mitglied des Kuratoriums, VfB-Präsident Claus Vogt (links) sitzt im Stiftungsrat. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Der VfB präsentierte am Mittwoch seine Stiftung „Brustring der Herzen“. Im Kuratorium finden sich viele bekannte Namen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der VfB Stuttgart hat am Mittwoch seine gemeinnützige Stiftung „Brustring im Herzen“ vorgestellt. Damit will der Verein künftig Projekte in den Bereichen Sport, Bildung und Erziehung, Gesundheit, Umwelt- und Klimaschutz, Wohlfahrtswesen sowie bürgerschaftliches Engagement unterstützen.