15 Konstantinos Mavropanos (re.) und Borna Sosa befinden sich noch im Sommerurlaub – weshalb sie beim Trainingsauftakt fehlten. In unserer Bildergalerie zeigen wir die Eindrücke von der ersten Einheit am Donnerstag. Foto: Baumann

Der VfB ist am Donnerstag in die Saisonvorbereitung gestartet. Allerdings noch ohne die Nationalspieler. Wie lange dürfen sie noch Urlaub genießen?









Es war eine Menge los auf dem Trainingsplatz 1 am vergangenen Donnerstag. Die Bundesligaprofis des VfB Stuttgart starteten in die Vorbereitung auf die neue Saison – und die jungen Herren in den roten Shirts waren zahlreich erschienen. Und doch wurde schnell klar: Da fehlen noch welche.