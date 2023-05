Die Ü-30-Fraktion am Scheideweg

1 Wo geht die sportliche Reise für den VfB-Spielführer Christian Gentner hin? Foto: Baumann

Während Mario Gomez bereits angekündigt hat, auch in der zweiten Liga beim VfB bleiben zu wollen, scheint die Zeit für den Kapitän Christian Gentner in Stuttgart abgelaufen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Der VfB tritt dieser Tage wie bereits 2016 und 1975 den bitteren Gang in die Zweite Fußball-Bundesliga an. Für den sportlichen GAU der Stuttgarter trägt dabei ein vom ehemaligen Manager Michael Reschke zusammengestellter Spielerkader die Hauptverantwortung, der in seiner Mischung aus Jung und Alt überhaupt nicht funktionierte.