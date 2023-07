1 Symbolische Geste: Zum Saisonabschluss dankt die VfB-Mannschaft den Fans, die nicht ins Stadion durften. Foto: Baumann

Auch die Abschlusspleite gegen Arminia Bielefeld ändert nichts daran, dass der VfB Stuttgart eine starke Saison gespielt hat. Der Weg zurück nach oben ist aber noch immer weit und steinig, meint unser Sportredakteur.









Stuttgart - Eine Heimniederlage gegen den SC Freiburg ganz am Anfang, ein 0:2 gegen Arminia Bielefeld am Ende – das sind die Eckpunkte dieser Bundesligasaison des VfB Stuttgart. Nach Tristesse und Enttäuschung hört sich das an, nach Abstiegskampf und Gruselfußball. Doch ist in Wahrheit das Gegenteil der Fall: Auch die Abschlusspleite gegen den Mitaufsteiger aus Ostwestfalen ändert nichts daran, dass die Mannschaft und ihre sportliche Leitung allen Grund haben, voller Stolz auf das Geleistete zurückzublicken.