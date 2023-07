1 Die Zeit von Bruno Labbadia scheint beim VfB Stuttgart schon wieder abgelaufen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Noch ist unklar, ob die zweite Amtszeit beim VfB Stuttgart für Bruno Labbadia an diesem Montag zu Ende geht. Die Bilanz würde diesen Schritt rechtfertigen – das zeigt auch ein Blick auf die Konkurrenz.









Elf Spieltage sind in der Fußball-Bundesliga absolviert, seit Bruno Labbadia das Amt des Cheftrainers beim VfB Stuttgart ein zweites Mal übernommen hat. An diesem Montag könnte diese Amtszeit zu Ende gehen. Als Grund für eine mögliche Freistellung genügt im Grunde ein Blick auf die Tabelle – und darauf, was seit dem 15. Spieltag alles geschehen ist.