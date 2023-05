1 Kurze Beine, aber weite Wege: Santiago Ascacibar ist der Dauerläufer des VfB. Foto: Baumann

Beim VfB Stuttgart läuft’s wieder – was viel damit zu tun hat, dass auf dem Platz mehr gelaufen und gerannt wird. Wir erklären, warum das so ist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Als Drittletzter der Fußball-Bundesliga stieg der VfB Stuttgart in der vergangenen Spielzeit bekanntlich ab. Drittletzter war der Club auch bei der Laufleistung aller Teams. Schlaff, behäbig, langsam, präsentierte sich die Mannschaft allzu oft, im Kopf wie in den Beinen. Was sich letztlich im Abstieg aus der Bundesliga niederschlug.