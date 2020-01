23 Daniel Ginczek, Antonio,Rüdiger, Martin Harnik, Daniel Didavi und Timo Baumgartl beim Torjubel. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hatte in der Vergangenheit viele treffsichere Stürmer in seinen Reihen. Wir blicken zurück auf die besten Stürmer der Roten jeder Saison seit 2000/2001.

Stuttgart - Wer in der Historie des VfB Stuttgart blättert, findet viele treffsichere Stürmer, die für die Roten gespielt haben. Im letzten Jahrtausend waren es unter anderem Jürgen Klinsmann, Fritz Walter, Fredi Bobic, Giovane Elber und noch viele mehr. Doch beschränkt man sich auf das neue Jahrtausend, gibt es auch einige Namen, die im Gedächtnis blieben.

Kuranyi, Gomez und Harnik

Die meisten dürften an Mario Gomez denken, der auch in dieser Saison in der 2. Liga im Trikot mit dem Brustring aufläuft und für die Schwaben trifft. Oder Kevin Kuranyi, der 40 Tore für die Roten in der Bundesliga schoß. Nicht vergessen werden dürfen aber auch Martin Harnik und Cacau. Der Österreicher ist der erfolgreichste VfB-Stürmer der 2010er-Jahre gewesen und führte die teaminterne Torschützenliste mehrfach an. Cacau ist mit 80 Bundesligatoren bislang sogar der erfolgreichste VfB-Stürmer dieses Jahrtausends. Mario Gomez könnte ihn theoretisch noch einholen (78 Bundesligatore für den VfB).

Wir haben die treffsichersten VfB-Stürmer jeder Saison seit 2000/2001 zusammengetragen. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie!