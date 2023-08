Der VfB im DFB-Pokal – so weit ging die Reise in den vergangenen zehn Jahren

17 Dreimal in Folge traten die Stuttgarter in der ersten Runde bei Hansa Rostock an. Mario Gomez (re.) war zweimal dabei. Diese und alle weiteren VfB-Pokalspiele seit 2013 finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Vom DFB-Pokal-Aus in Runde eins bis zum Halbfinaleinzug war beim VfB Stuttgart seit der Saison 2013/14 alles dabei. Ein Rückblick auf überraschende Ergebnisse, eine kuriose Rostock-Serie und mehr.









Die DFB-Pokal-Erstrundenbegegnung gegen den Regionalligisten TSG Balingen stellt für den VfB Stuttgart am Samstag (13 Uhr/Kreuzeichestadion Reutlingen) den Pflichtspielauftakt in die Saison 2023/24 dar. Die Rollen sind klar verteilt – doch der Favorit aus der Bundesliga ist wie so oft in diesen Partien gewarnt.