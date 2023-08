1 Marketing-Vorstand Rouven Kasper und der VfB sind bei der Sponsorensuche fündig geworden. Foto: Baumann

Gut eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt ist die wichtige Frage nach dem Trikotsponsor des VfB Stuttgart geklärt. Die Details im Überblick.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Suche des VfB Stuttgart nach einem neuen Hauptsponsor ist beendet. Nach Informationen unserer Redaktion soll ab der kommenden Saison das Logo von Winamax auf der VfB-Brust prangen. Das Unternehmen aus der Glücksspielbranche hat einst als Fußballmanager-Spiel begonnen und ist nach eigenen Angaben nun Marktführer in Frankreich für Wetten und Online-Poker. Winamax sponsort in Frankreich bereits fünf Erstligisten. Nun möchte man auch in Deutschland Fuß fassen.