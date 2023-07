1 Holger Badstuber wird für den VfB Stuttgart nicht mehr in der Bundesliga auflaufen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Die sportliche Leitung des VfB Stuttgart hat Holger Badstuber in die zweite Mannschaft verbannt. Die Entscheidung ist hart, aber nachvollziehbar, kommentiert Dirk Preiß – auch wenn ein wichtiger Part noch fehlt.









Stuttgart - Ja, die Sünden der Vergangenheit. Sie holen einen zuweilen ein. Im wahren Leben, aber auch im Business Profifußball. Gemünzt auf den VfB Stuttgart bedeutet dies im Fall Holger Badstuber: Der Club will seinen Kader umbauen und verkleinern, der extrem gut dotierte Dreijahresvertrag, ausgehandelt vom Ex-Sportchef Michael Reschke, macht einen Verkauf des Abwehrspielers aber nahezu unmöglich. Die nun vollzogene Verbannung des Ex-Nationalspielers in die zweite Mannschaft, ist zwar konsequent, der finanzielle Spielraum in angespannten Zeiten wird dadurch aber nicht größer. Das Millionengehalt wird nun für Regionalligafußball bezahlt – wirtschaftlich sinnvoll ist das nicht.