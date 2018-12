VfB Stuttgart Das waren die emotionalsten Momente 2018

Von red 28. Dezember 2018 - 06:00 Uhr

Für die Fans und Verantwortlichen des VfB Stuttgart war das Kalenderjahr 2018 ein großes Auf und Ab. Im Video zeigen wir die emotionalsten Momente rund um den Verein mit dem Brustring.

Stuttgart - Ein bewegendes Jahr liegt hinter den Fans und Verantwortlichen des VfB Stuttgart. Marschierte das Team unter Trainer Tayfun Korkut noch in der Rückrunde der abgelaufenen Saison durch die Liga, gab es für all diejenigen, die es mit den Weiß-Roten vom Neckar halten, in der Spielzeit 2018/2019 bis dato nur wenig zu feiern.

Im Video haben wir die emotionalsten Momente rund um den Verein mit dem Brustring zusammengestellt. Lassen Sie alle Höhe- und Tiefpunkte des Kalenderjahres 2018 noch einmal Revue passieren – vom hohen Sieg beim FC Bayern München über den Tag des Brustrings bis hin zum Trainerwechsel von Tayfun Korkut zu Markus Weinzierl.