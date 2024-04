7 Die Spieler des VfB Stuttgart jubeln beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt – und bald auch in der Champions League? Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison schon extrem viel erreicht. Doch das Team zeigt Woche für Woche: Es will mehr. Die Champions League ist längst kein Traum mehr, sondern Ziel der Spieler.











Der Kapitän hat schon einmal Anschauungsunterricht genommen. Am Dienstag und Mittwoch der vergangenen Woche, so berichtete es Waldemar Anton, der Spielführer des VfB Stuttgart, habe er Spiele der Champions League geschaut. „Arsenal gegen Bayern und Manchester City gegen Real Madrid“, konkretisierte er. Was er da gesehen hatte? Einerseits ein unglaubliches Level: „Es geht hin und her, jeder Fehler wird bestraft.“ Und andererseits etwas, das er auch mal gerne erleben will.