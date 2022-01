31 Der VfB-Kader hat inmitten der Transferphase im Januar bereits ein paar Veränderungen erfahren. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Wintertransferphase läuft, die Sommer-Wechselzeit wirft bereits ihre Schatten voraus. Daher haben wir uns den aktuellen Kader und die Vertragslaufzeiten der VfB-Spieler einmal ganz genau angesehen. Ein Überblick.















Stuttgart - Mit einem Kader von 33 Spielern ist der VfB Stuttgart zwar nicht in die aktuelle Bundesligasaison gestartet, zum Ende des Sommer-Transferfensters waren es dann genau diese 33 Profis, mit denen man in die Runde ging. Der VfB legte dann noch einen Transfer während der Runde nach – Alexis Tibidi rückte aus der eigenen U19 auf und steht bis auf Weiteres im Profikader.

Diese 34 Spieler umfasste der Kader der Schwaben nun seit dem am 1. Januar geöffneten Transferfenster. Seit dem 16. Januar sind es nur noch 30: Philipp Klement wurde an den SC Paderborn verliehen. Hamadi Al Ghaddioui wechselte nach Zypern. Momo Cissé wurde an Wisla Krakau verliehen. Und Marc Kempf zog es zu Hertha BSC. Bis zum 31. Januar können in Deutschland weiterhin Transfers getätigt werden. VfB-Sportchef Sven Mislintat hat bereits angekündigt, dass es noch weitere Veränderungen geben könnte. Weitere Spieler kommen für Ausleihen oder auch einen Verkauf in Frage.

Doch es gibt auch Spieler, bei denen im kommenden Sommer Veränderungen anstehen könnten. Gleich bei fünf VfB-Akteuren laufen die Arbeitspapiere zum 30. Juni 2022 aus. Florian Schock, Konstantinos Mavropanos, Hiroki Ito, Daniel Didavi und Erik Thommy bilden dieses Quintett.

Mehrere VfB-Spieler haben nur noch bis 2023 einen Vertrag

Während VfB-Sportchef bereits angekündigt hat, unabhängig vom Klassenverbleib die Kaufoptionen bei Mavropanos und Ito zu ziehen, ist die Situation bei Didavi und Schock offen. Und dann sind da ja noch eine ganze Reihe an Spielern, deren Verträge 2023 auslaufen, darunter Führungsspieler und hoffnungsvolle Talente. Auch hier wird es wohl im Rückrundenverlauf erste Gespräche geben.

