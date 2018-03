VfB Stuttgart Darum ist Chadrac Akolo nicht bei seiner Nationalmannschaft

Von red 20. März 2018 - 11:30 Uhr

Chadrac Akolo ist nicht wie geplant zu seiner Nationalmannschaft gereist. Foto: Pressefoto Baumann

VfB-Angreifer Chadrac Akolo ist nicht wie geplant zur Nationalmannschaft seines Heimatlandes gereist. Stattdessen trainiert der 22-Jährige in Stuttgart.

Stuttgart - Trainer Florent Ibenge hatte fest mit ihm gerechnet – doch Chadrac Akolo ist nicht wie geplant zu seiner Nationalmannschaft gereist. Der 22-Jährige Angreifer war fest eingeplant für das Länderspiel der Demokratischen Republik Kongo in Tansania am 27. März.

Doch bei der Anreise gab es Probleme für Akolo. Der Kongolese war bereits in die Schweiz aufgebrochen, um von dort weiter nach Kinshasa zu reisen und zu den „Leoparden“ zu stoßen. Organisatorische Probleme hinderten ihn jedoch daran. Akolo saß wie verabredet in einem Hotel in Genf, wo ihn ein Verbandsmitarbeiter abholen sollte. Doch der kam nicht. So musste Akolo nach zwei Tagen unverrichteter Dinge wieder nach Stuttgart zurückkehren.

Dort trainiert er mit der Mannschaft von Tayfun Korkut und hat so ausgiebig die Möglichkeit, sich für weitere Einsätze in den noch ausstehenden sieben Saisonspielen zu empfehlen.