VfB Stuttgart Darum fehlte Akolo gegen Mainz 05

Von Dirk Preiß 20. Januar 2018 - 14:57 Uhr

Ungewöhnlicher Ausfall in Mainz: VfB-Angreifer Chadrac Akolo Foto: Baumann

Chadrac Akolo ist in dieser Saison der torgefährlichste Angreifer des VfB Stuttgart – fehlt aber im ersten Auswärtsspiel der Rückrunde in Mainz. Aus diesem Grund.

Mainz - Sieben Ersatzspieler sind erlaubt in der Fußball-Bundesliga. Daher ist klar: Wenn nur sechs Akteure auf der Bank Platz nehmen, muss es dafür einen speziellen Grund haben. Beim VfB Stuttgart ist für das Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 tatsächlich ein Kaderplatz freigeblieben – weil Chadrac Akolo kurzfristig fehlt.

Auch Mangala fehlt

Der Afrikaner, mit vier Treffern bislang bester VfB-Torschütze der Bundesligasaison, war zwar mit dem VfB in der Opel-Arena in Mainz, konnte im extrem wichtigen Auswärtsspiel in Mainz aber nicht auflaufen. Die offizielle Begründung: Es gab Probleme bei der Beantragung der Spielberechtigung. „Es sieht so aus, als ob wir das Problem selbst verursacht haben“, sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke rund 90 Minuten vor der Partie beim TV-Sender Sky.

Die Hintergründe sind kompliziert: Die Spielberechtigung für die Bundesliga ist bei Nicht-EU-Ausländern an eine Aufenthaltsgenehmigung gekoppelt. Akolos bisherige Aufenthaltsgenehmigung ist in der vergangenen Woche abgelaufen. Der Kongolese hatte aber bereits im vergangenen Sommer eine Verlängerung des Dokuments erhalten. Der VfB hat dieses wie vorgeschrieben per Mail an die Deutsche Fußball-Liga (DFL) gesandt.

Dokument angeblich nicht bei der DFL angekommen

Als der Club nun vor dem Spiel gegen Mainz 05 die Aufstellung in den elektronischen Spielbericht eingeben wollte (dies ist Pflicht für alle Vereine) war Akolo im System nicht mehr gemeldet. Nach Rücksprache mit der DFL war der Grund klar: die abgelaufene Aufenthaltsgenehmigung. Die längst übersandte neue ist offenbar nie bei der DFL angekommen.

Da der VfB nachweisen kann, dass Akolo eine gültige Aufenthaltsgenehmigung besitzt, hätte er den Kongolesen in Mainz einsetzen können – das Risiko, dass die Spielwertung am Ende aber einkassiert wird, erschien dem Club am Samstag als zu groß, da der Verein im Moment nicht nachweisen kann, dass die neue Aufenthaltsgenehmigung auch wirklich bei der DFL angekommen ist. In den kommenden Stunden und Tagen wird geprüft, wo der Fehler genau lag.

Ebenfalls nicht im Kader staht Orel Mangala. Der Belgier leidet unter muskulären Problemen. Neuzugang Erik Thommy, der am Donnerstag vom FC Augsburg zum VfB wechselte, ist ebenfalls in Stuttgart geblieben.