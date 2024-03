VfB Stuttgart: Bobic begeistert vom VfB - Gegen Hoeneß-Wechsel zu Bayern

1 Fredi Bobic war beim VfB Stuttgart Stürmer und nach seiner aktiven Karriere Sportvorstand. Foto: dpa/Harry Langer

Fredi Bobic kennt den VfB Stuttgart bestens - und hat trotzdem nicht mit einer derartigen Saison gerechnet.











Der Höhenflug des VfB Stuttgart in dieser Saison überrascht auch dessen ehemaligen Torjäger und einstigen Sportvorstand Fredi Bobic. „Die Art und Weise, wie sie sich in einen Rausch reingespielt haben, hat keiner kommen sehen“, sagte der 52-Jährige am Montag bei „ran.de“. Die Champions League sei für den Tabellen-Dritten, der im Vorjahr erst in der Relegation den Abstieg aus der Bundesliga vermied, wirklich machbar.