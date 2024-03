13 Geschlossene Einheit: die VfB-Mannschaft feiert in Wolfsburg vor den vielen Stuttgarter Zuschauern den Erfolg. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Der VfB zeigt erneut, dass er aktuell über das nötige Selbstbewusstsein verfügt, um die Saison zu veredeln. Doch nun beginnt für die Stuttgarter der Countdown, um einen Rang für die Königsklasse tatsächlich zu sichern.











Man kann sich gut vorstellen, wie die Fußballprofis und Funktionäre von Borussia Dortmund und RB Leipzig auf ihren Rückreisen nach Wolfsburg schauten. In der Hoffnung, der VfB Stuttgart möge dort Punkte liegen lassen. Die Mannschaften der Trainer Edin Terzic und Marco Rose hatten ja gerade ihre Begegnungen in Berlin und Bochum gewonnen, als sich die Spieler im Trikot mit dem Brustring ans Aufwärmen in der VW-Arena machten. Der Druck, beim VfL Wolfsburg etwas verlieren zu können, war hoch. Doch der schwäbische Fußball-Bundesligist hat am Ende nicht nur die herausfordernde Partie mit 3:2 gewonnen.